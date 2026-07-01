Более 40 тысяч абитуриентов сдадут вступительные экзамены

5 июля Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет вступительные экзамены в вузы для II и III групп специальностей.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Начиная с 25 июня участники могут распечатать пропуск на экзамен на официальном сайте ГЭЦ.

В пропуске указаны дата проведения экзамена, город (район), адрес экзаменационного здания, номер аудитории, время начала экзамена, а также время, к которому абитуриент должен прибыть в экзаменационный пункт.

В ГЭЦ напомнили, что экзамен начнется в 10:00.

В 09:45, за 15 минут до начала, допуск в экзаменационные здания будет прекращен. Абитуриенты, прибывшие позже, к экзамену допущены не будут.

Для удобства участников предусмотрено разное время прибытия в экзаменационные пункты. Оно указано в пропуске, и абитуриентам рекомендуется прибывать именно к указанному времени.

Для проведения экзаменов выделены 172 экзаменационных здания и 3074 аудитории. В организации экзаменационного процесса будут задействованы 172 главных руководителя экзаменов, 491 руководитель, 3808 наблюдателей, 554 сотрудника пропускного режима и 172 представителя зданий.

Ожидается, что в экзамене примут участие 41 622 абитуриента, из них 18 908 - по II группе специальностей и 22 714 - по III группе.