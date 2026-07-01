93,6% респондентов положительно оценивают деятельность Президента Ильхама Алиева

Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики провело опрос общественного мнения с целью изучения отношения граждан страны к деятельности Президента Ильхама Алиева в первой половине 2026 года, а также анализа динамики и тенденций в этой сфере.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Агентства по развитию медиа (MEDİA).

"Результаты опроса продемонстрировали высокий уровень общественной поддержки политического лидерства и стратегической деятельности Президента Ильхама Алиева.

Согласно результатам опроса, уровень доверия респондентов к Президенту Ильхаму Алиеву в целом составляет 87,7 процента. Этот показатель подтверждает, что примерно 9 из каждых 10 человек в стране доверяют Президенту Ильхаму Алиеву. На основании результатов опроса общественного мнения, 93,6 процента респондентов положительно оценивают деятельность Президента.

Одним из самых сильных индикаторов, подтверждающих высокий уровень доверия и поддержки, является электоральное поведение граждан. Так, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, подавляющее большинство опрошенных - 91,5 процента - проголосовали бы на выборах за Президента Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, анализ результатов опроса показывает: высокое доверие к Президенту формируется не только благодаря репутации главы государства, но и на фоне сохранения внутренней стабильности в стране. "В этом смысле Президент в общественном мнении воспринимается как объединяющая фигура в рамках общенациональных интересов, а с точки зрения стабильности - как безальтернативный лидер: 81,9 процента респондентов воспринимают Президента Ильхама Алиева как безальтернативного политического лидера. Данный подход наблюдается по всем социально-демографическим группам, принявшим участие в опросе, и по сравнению с прошлыми периодами зафиксирован рост этого показателя.

Отметим, что опрос общественного мнения проводился в период с 20 по 30 мая 2026 года методом очного интервью. В опросе приняли участие 1210 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Распределение респондентов по полу, возрастным группам, уровню образования и экономическим районам было определено пропорционально официальным статистическим показателям, была обеспечена репрезентативность по населению. Коэффициент погрешности составляет +- 3 процента, сказали в пресс-службе агентства.