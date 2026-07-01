Мастер-класс по азербайджанской долме прошел в Париже

По инициативе Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA) и при поддержке Фонда поддержки диаспоры в Культурном центре посольства Азербайджана во Франции состоялся мастер-класс, посвященный азербайджанской долме, говорится в сообщении ADFA, передает Day.Az.

Традиция приготовления и совместного употребления долмы как элемент культурной идентичности Азербайджана включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Мастер-класс провела шеф-повар и кулинарный блогер Ульвия Мамедли. Она познакомила французскую публику с историей и традициями одного из самых известных блюд азербайджанской кухни. Несмотря на сильную жару, мероприятие вызвало большой интерес, а гости с энтузиазмом приняли участие в мастер-классе.

В ходе встречи Ульвия Мамедли рассказала об особенностях приготовления долмы и показала, как ее готовят. Затем участницы смогли самостоятельно приготовить долму, освоив традиционную технику ее заворачивания.

После завершения мастер-класса для гостей была организована дегустация долмы, азербайджанских сладостей и традиционного чая.

Долма в переводе с азербайджанского языка означает "заполнять" - речь тут про технику приготовления блюда. Классический рецепт выглядит так: фарш из баранины с рисом, луком и зеленью заворачивается в виноградные листья. Долма выкладывается в кастрюлю и томится в собственном соку.

Одновременно с кулинарным мероприятием в Культурном центре была представлена выставка живописи, организованная Асмар Нариманбековой.

Мероприятие стало еще одной возможностью познакомить французскую аудиторию с богатым гастрономическим и культурным наследием Азербайджана и способствовало развитию культурного диалога между двумя странами.