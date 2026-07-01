Празднование победы сборной Мексики обернулось трагедией

В Мексике празднование победы национальной сборной над Эквадором завершилось трагедией. В давке погибли два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на британское издание The Sun, инцидент произошел в районе Колония Хуарес, неподалеку от монумента Ангела Независимости. Во время массового скопления людей началась давка, и несколько человек оказались прижаты к общественному туалету.

Жертвами стали 44-летний мужчина и 19-летняя девушка. По предварительным данным, они скончались от удушья.

Прибывшие на место экстренные службы пытались реанимировать пострадавших, после чего их доставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти их жизни.