"Сумгайыт" близок к назначению нового главного тренера

Футбольный клуб "Сумгайыт" по-прежнему не определился с новым главным тренером после ухода Саши Илича.

Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на futbolinfo.az, руководство клуба уже около месяца ведет поиски нового наставника. По информации источника, президент "Сумгайыта" Риад Рафиев остановил свой выбор на португальском специалисте, имя которого пока не раскрывается.

Отмечается, что переговоры с иностранным тренером еще не завершены. Ожидается, что в ближайшие дни стороны согласуют все детали и подпишут официальный контракт.

По данным источника, одним из претендентов на пост главного тренера был также Жорже Кашкилья, недавно покинувший "Имишли". Однако сторонам не удалось достичь соглашения.

Главной причиной разногласий стал подход к комплектованию состава. Кашкилья настаивал на приглашении ряда футболистов по своему выбору, тогда как Рафиев заявил, что окончательное решение по трансферам будет принимать руководство клуба. В результате продолжительные переговоры завершились безрезультатно.