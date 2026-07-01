Баку стал центром международного диалога о будущем тюркологии

В рамках Недели Тюркского мира в Баку прошел ряд значимых мероприятий, говорится в сообщении министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

В историческом здании "Исмаилия" прошел международный конгресс "Первый тюркологический съезд: сто лет научного и культурного наследия", организованный совместно министерством культуры Азербайджана, Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) и министерством науки и образования страны. Мероприятие было посвящено 100-летию Первого тюркологического съезда - события, сыгравшего важную роль в развитии тюркологии и гуманитарной мысли.

Заседания конгресса состоялись в историческом здании "Исмаилия", которое ровно сто лет назад принимало участников Первого тюркологического съезда. Сегодня здесь располагается Президиум Национальной академии наук Азербайджана.

Перед началом основной программы министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, советник Президента Казахстана Малик Отарбаев, заместитель заведующего отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Азербайджана Мехрем Ахмедов, президент Академии наук Турции Музаффер Шекер, а также другие участники ознакомились с историей и архитектурой здания. Президент НАНА академик Иса Габиббейли представил гостям подробную информацию об истории создания этого архитектурного памятника.

Выступая в историческом зале, академик Иса Габиббейли отметил особую роль Первого тюркологического съезда в формировании современной научной повестки тюркского мира. По его словам, именно благодаря этому форуму понятие "тюркский мир" вошло в научный и общественный оборот, а также были определены основные направления дальнейшего развития тюркологии.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подчеркнул, что азербайджанское государство всегда уделяло особое внимание сохранению наследия Первого тюркологического съезда. Он напомнил, что юбилеи съезда - 80-летие и 90-летие - ранее также отмечались на государственном уровне.

По словам министра, Первый тюркологический съезд представляет собой не только научное явление, но и значимую культурную ценность, а современная тюркология способна внести ещё больший вклад в сохранение, исследование и популяризацию этого наследия. Отдельно было отмечено, что в концепции "Культура Азербайджана - 2040" важное место занимают вопросы национально-культурной идентичности и укрепления связей со странами тюркского мира.

В рамках конгресса состоялся ряд тематических панельных дискуссий. Одна из них была посвящена теме "Взгляд на тюркскую историю и идеологические подходы". Модератором выступила депутат Милли Меджлиса, доктор филологических наук Эльнара Акимова.

В дискуссии приняли участие известные исследователи и учёные из Азербайджана, Турции, Германии, Японии, Узбекистана. Среди выступивших - профессор Университета Фатиха Султана Мехмета Ахмет Ташагыл, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Ева-Мария Аукс, профессор Института гуманитарных исследований Университета Осаки Такаси Осава, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, профессор Кавказского университета Турции Гаджалы Наджафоглу и профессор Института узбекского языка, литературы и фольклора Джаббор Эшонкулов.

Участники подчеркнули значение широкого празднования 100-летия Первого тюркологического съезда и отметили роль Недели Тюркского мира как платформы для укрепления научного и культурного взаимодействия между тюркскими народами. В ходе обсуждений также отмечалось, что в советский период возможности изучения национально-культурного и исторического наследия тюркских народов были ограничены.

Ещё одной важной частью программы стала панельная дискуссия на тему "Тюркский мир и международное научное сотрудничество", прошедшая под модераторством директора Института языкознания имени Насими профессора Надира Мамедли.

С докладами выступили представители ведущих научных центров Кыргызстана, Турции и других стран, в том числе директор Института литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики академик Абдылдажан Ахматалиев, профессор Стамбульского университета Осман Фикри Серткая, ректор Ардаханского университета Озтюрк Эмироглу и другие эксперты.

Основное внимание в ходе обсуждений было уделено вопросам расширения сотрудничества между научными учреждениями тюркского мира, развитию интеграционных процессов и укреплению международных исследовательских связей.

В завершение конгресса группе учёных и специалистов из Азербайджана и других стран был вручён памятный знак министерства культуры Азербайджана "100-летие Первого тюркологического съезда (1926-2026)".