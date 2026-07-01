Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе

1 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется