https://news.day.az/officialchronicle/1845371.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе - ФОТО - ВИДЕО 1 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе - ФОТО - ВИДЕО
1 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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