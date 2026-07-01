https://news.day.az/politics/1845404.html Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Азербайджан для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности - Фон дер Ляйен - ВИДЕО Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Ваша, для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Азербайджан для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности - Фон дер Ляйен - ВИДЕО
Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Ваша, для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
Она отметила, что Азербайджан умело сочетает свое стратегическое географическое положение с растущим экономическим, политическим и региональным влиянием. "Именно поэтому мы предлагаем запустить Партнерство по транспортной связности между ЕС и Азербайджаном", - подчеркнула президент Европейской комиссии.
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