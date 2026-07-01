Азербайджан представят 13 спортсменов на международном турнире по вин чун

Азербайджанские спортсмены выступят на международном турнире по вин чун в Китае.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соревнования пройдут в городе Фошань.

Президент Федерации вин чун Азербайджана и Ассоциации китайских боевых искусств Азербайджана Асиф Саядов заявил, что страну на турнире представят 13 спортсменов.

По его словам, международный старт имеет важное значение для повышения опыта азербайджанских спортсменов и успешного представления страны на мировой арене в этом виде спорта.

Турнир пройдет с 21 по 27 июля.