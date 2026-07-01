https://news.day.az/sport/1845373.html Азербайджан представят 13 спортсменов на международном турнире по вин чун Азербайджанские спортсмены выступят на международном турнире по вин чун в Китае. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соревнования пройдут в городе Фошань. Президент Федерации вин чун Азербайджана и Ассоциации китайских боевых искусств Азербайджана Асиф Саядов заявил, что страну на турнире представят 13 спортсменов.
Азербайджан представят 13 спортсменов на международном турнире по вин чун
Азербайджанские спортсмены выступят на международном турнире по вин чун в Китае.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соревнования пройдут в городе Фошань.
Президент Федерации вин чун Азербайджана и Ассоциации китайских боевых искусств Азербайджана Асиф Саядов заявил, что страну на турнире представят 13 спортсменов.
По его словам, международный старт имеет важное значение для повышения опыта азербайджанских спортсменов и успешного представления страны на мировой арене в этом виде спорта.
Турнир пройдет с 21 по 27 июля.
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