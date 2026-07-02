В Турции при пожаре на штрафстоянке сгорели 62 автомобиля - ФОТО
В Турции произошел крупный пожар на специализированной штрафстоянке.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, возгорание вспыхнуло на стоянке в районе Доганлар города Измир и быстро распространилось на находившиеся там транспортные средства.
После сообщения о пожаре на место были направлены бригады скорой помощи, полиция и многочисленные расчеты пожарной службы.
Благодаря оперативным действиям спасателей огонь удалось потушить. Однако в результате пожара 62 транспортных средства, большинство из которых - мотоциклы, полностью сгорели.
По предварительной информации, пожар начался на расположенном рядом пустыре с сухой травой, после чего перекинулся на территорию штрафстоянки.
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