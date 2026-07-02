В Турции при пожаре на штрафстоянке сгорели 62 автомобиля

В Турции произошел крупный пожар на специализированной штрафстоянке.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, возгорание вспыхнуло на стоянке в районе Доганлар города Измир и быстро распространилось на находившиеся там транспортные средства.

После сообщения о пожаре на место были направлены бригады скорой помощи, полиция и многочисленные расчеты пожарной службы.

Благодаря оперативным действиям спасателей огонь удалось потушить. Однако в результате пожара 62 транспортных средства, большинство из которых - мотоциклы, полностью сгорели.

По предварительной информации, пожар начался на расположенном рядом пустыре с сухой травой, после чего перекинулся на территорию штрафстоянки.