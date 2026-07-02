В Баку BYD перевернулся после столкновения с Toyota Prius

В Баку произошло необычное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на одной из внутренних улиц столичного поселка столкнулись автомобили Toyota Prius и BYD.

Несмотря на то что скорость в момент аварии была невысокой, автомобиль BYD перевернулся.

В результате ДТП никто серьезно не пострадал.