https://news.day.az/society/1845429.html В Баку BYD перевернулся после столкновения с Toyota Prius - ВИДЕО В Баку произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на одной из внутренних улиц столичного поселка столкнулись автомобили Toyota Prius и BYD. Несмотря на то что скорость в момент аварии была невысокой, автомобиль BYD перевернулся. В результате ДТП никто серьезно не пострадал.
В Баку BYD перевернулся после столкновения с Toyota Prius - ВИДЕО
В Баку произошло необычное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на одной из внутренних улиц столичного поселка столкнулись автомобили Toyota Prius и BYD.
Несмотря на то что скорость в момент аварии была невысокой, автомобиль BYD перевернулся.
В результате ДТП никто серьезно не пострадал.
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