В европейской стране проголосовали за ограничение полномочий президента

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила изменения в национальном законодательстве, ограничив полномочия президента. Об этом сообщает агентство CTK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чешские депутаты утвердили изменения, лишающие президента права назначать и отзывать глав постоянных миссий при международных организациях, передав эти полномочия министру иностранных дел.

Глава государства сохранит за собой право назначать и отзывать послов республики в зарубежных странах.