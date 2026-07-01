https://news.day.az/world/1845369.html В европейской стране проголосовали за ограничение полномочий президента Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила изменения в национальном законодательстве, ограничив полномочия президента. Об этом сообщает агентство CTK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В европейской стране проголосовали за ограничение полномочий президента
Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила изменения в национальном законодательстве, ограничив полномочия президента. Об этом сообщает агентство CTK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Чешские депутаты утвердили изменения, лишающие президента права назначать и отзывать глав постоянных миссий при международных организациях, передав эти полномочия министру иностранных дел.
Глава государства сохранит за собой право назначать и отзывать послов республики в зарубежных странах.
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