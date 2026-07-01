https://news.day.az/officialchronicle/1845379.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе
Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
Глава государства подчеркнул, что на долю Азербайджана приходится более 70 процентов объема торговли.
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