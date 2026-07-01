Эми Карлон рассказала о совместных проектах США и Азербайджана в энергетике и ИИ

Соединенные Штаты продолжают развивать сотрудничество с Азербайджаном, расширяя его от традиционной энергетики к инвестициям в искусственный интеллект, облачные технологии и центры обработки данных.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон на мероприятии, посвященном Дню независимости США в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По ее словам, США и американские компании на протяжении многих лет поддерживали становление Азербайджана как одной из ведущих энергетических экономик.

"От "Контракта века" до Южного газового коридора правительство США и американские компании с гордостью поддерживали превращение Азербайджана в крупную энергетическую экономику. Сегодня, опираясь на это сотрудничество, мы осуществляем новые инвестиции в энергетику, искусственный интеллект, создаем дата-центры и изучаем другие передовые возможности для обеспечения взаимного процветания за счет экономического роста. Это не планы на далекое будущее - мы реализуем их уже сейчас", - сказала Э. Карлон.

Она отметила, что в прошлом месяце в рамках Бакинской энергетической недели и Экономического диалога США - Азербайджан американские компании подписали с азербайджанскими партнерами соглашения на сумму свыше 8 миллиардов долларов.

"Договоренности охватывают сферы передовых материалов, искусственного интеллекта, облачных вычислений и других технологий нового поколения", - сказала Э. Карлон.

Она сообщила, что тысячи граждан Азербайджана принимали участие в американских программах обмена, обучались в университетах США, способствовали укреплению человеческих контактов, которые являются основой долгосрочных отношений между государствами.

Э. Карлон напомнила, что Соединенные Штаты были в числе первых стран, признавших независимость Азербайджана.

"На протяжении последних 35 лет мы поддерживали инвестиции, диалог и дипломатию в интересах мира и стабильности. И сегодня мы продолжаем совместную работу ради более взаимосвязанного, процветающего и безопасного будущего", - сказала она.