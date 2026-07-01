https://news.day.az/officialchronicle/1845380.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня половина нашего экспорта газа поступает в страны-члены Европейского Союза Сегодня половина экспорта азербайджанского газа поступает в страны-члены Европейского Союза. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня половина нашего экспорта газа поступает в страны-члены Европейского Союза
Сегодня половина экспорта азербайджанского газа поступает в страны-члены Европейского Союза.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
"Сегодня десять стран-членов Европейского союза импортируют газ из Азербайджана, и существуют возможности для расширения этой географии", - отметил глава государства.
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