Международный центр мугама подвел итоги масштабного цикла "Вечер мугама", торжественно завершив сезон 2025-2026 гг. Заключительный праздничный концерт стал ярким финалом полюбившейся слушателям уникальной серии вечеров, на протяжении года даривших ценителям традиционного искусства встречи с шедеврами национальной классики и эмоционально насыщенным мугамом. В этот вечер на закрытии сезона вновь звучали и покоряли ценителей своей глубиной и магнетизмом жемчужины этого неповторимого искусства - "Баяты-Шираз", "Шур", "Раст", а также теснифы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, ередает Day.Az.

В торжественном заключительном вечере проекта приняли участие солисты Международного центра мугама. Своими яркими выступлениями, высоким профессионализмом и тонким прочтением произведений слушателей порадовали заслуженный артист Илькин Ахмедов, Вефа Везирова, Мамед Наджафов, Нисбет Садраева, Кёнюль Мамедли, Раван Гачаев, а также молодые ханенде Мурад Лачын и Улькер Абдуллаева. Исполнители покорили слушателей проникновенным исполнением и глубоким пониманием национальной музыкальной культуры.

Вокалистов сопровождал инструментальный ансамбль солистов Центра: Рустам Муслюмов (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Роя Гаджиева (канон) и Амиль Мустафаев (нагара). Их чуткое ансамблевое сопровождение органично дополнило вокальные партии, подчеркнув красоту мугамных импровизаций.

Концерт прошёл в искренней и живой атмосфере музыкального праздника. Зрители не хотели отпускать артистов со сцены, награждая их бурными и продолжительными аплодисментами.

Цикл "Вечер мугама" стал заметным культурным явлением, внесшим значительный вклад в сохранение богатых традиций азербайджанского искусства. Аншлаги на протяжении всего сезона подтвердили, что это искусство живет в сердцах слушателей и бережно сохраняется новым поколением исполнителей.

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