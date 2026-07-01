https://news.day.az/politics/1845403.html Мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле - президент Еврокомиссии - ВИДЕО Европейский Союз решительно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и будет продолжать это делать. Вместе мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле, и именно поэтому мы сегодня работаем здесь вместе.
Мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле - президент Еврокомиссии - ВИДЕО
Европейский Союз решительно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и будет продолжать это делать. Вместе мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле, и именно поэтому мы сегодня работаем здесь вместе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
"Мы хотим укреплять мир посредством развития транспортной связности", - подчеркнула она.
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