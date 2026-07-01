Microsoft готовится к новой волне массовых сокращений

Microsoft в ближайшие дни может объявить о новом раунде сокращений, который затронет около 2,5% ее штата по всему миру. Об этом со ссылкой на источники сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, под сокращение могут попасть не менее 5,5 тыс. сотрудников при общей численности персонала компании около 220 тыс. человек. Основная часть увольнений, как утверждают источники, придется на подразделения продаж, консалтинга и игровое направление Xbox. При этом некоторым сотрудникам могут предложить перейти на другие позиции внутри компании.

В 2025 году Microsoft уже дважды проводила масштабные сокращения: в мае компания уволила около 7 тыс. сотрудников, а в июле - еще 9 тыс. Тогда руководство объясняло эти меры стремлением упростить организационную структуру и сократить число уровней управления между рядовыми специалистами и топ-менеджментом.

По оценке Business Insider, новый этап сокращений может быть связан с необходимостью оптимизировать расходы на фоне стремительного роста инвестиций компании в развитие ИИ. Официально Microsoft эту информацию пока не комментировала.