https://news.day.az/officialchronicle/1845375.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы наблюдаем очень активный диалог между Европейским Союзом и Азербайджаном Сегодня мы наблюдаем очень активный, динамичный диалог между Европейским Союзом и Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы наблюдаем очень активный диалог между Европейским Союзом и Азербайджаном
Сегодня мы наблюдаем очень активный, динамичный диалог между Европейским Союзом и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
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