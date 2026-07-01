Азербайджан может стать хабом чистой электроэнергии в регионе

Азербайджан инвестирует в энергетику будущего.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"У вас есть как амбиции, так и, безусловно, потенциал для того, чтобы стать хабом чистой электроэнергии", - отметила она.