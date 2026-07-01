https://news.day.az/economy/1845407.html Азербайджан может стать хабом чистой электроэнергии в регионе - Президент Еврокомиссии Азербайджан инвестирует в энергетику будущего. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
Азербайджан может стать хабом чистой электроэнергии в регионе - Президент Еврокомиссии
Азербайджан инвестирует в энергетику будущего.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
"У вас есть как амбиции, так и, безусловно, потенциал для того, чтобы стать хабом чистой электроэнергии", - отметила она.
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