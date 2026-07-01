Президент Еврокомиссии объявила о программе содействия миру на Южном Кавказе на 20 млн евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске новой программы содействия миру на Южном Кавказе объемом 20 миллионов евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом она сказала в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"Мой второй пункт - это объявление о новой программе содействия миру на 20 миллионов евро. Вместе мы хотим помочь миру укорениться в регионе, сделать так, чтобы преимущества мира были видимыми и ощутимыми в повседневной жизни людей", - сказала она.

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