Президент Ильхам Алиев: Сегодня энергетическая безопасность является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны

Сегодня энергетическая безопасность является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.

"Азербайджан приложил значительные политические и дипломатические усилия, вложил значительные финансовые средства с целью создания необходимой инфраструктуры для транспортировки собственных нефтегазовых ресурсов в Европу. Южный газовый коридор - это достойный пример нашей совместной работы", - отметил глава государства.