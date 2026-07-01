Азербайджанские паратаэквондисты отправились в Южную Корею для участия в международных учебно-тренировочных сборах.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, специальное приглашение получили Сабир Зейналов, Амин Алиев и Самая Гасанова.

Зейналов выступает в весовой категории до 58 кг, Алиев - до 63 кг, а Гасанова - до 47 кг.

Сборы пройдут в городе Муджу. В них примут участие 40 паратаэквондистов из более чем 10 стран мира.

Подготовка организована для отобранных спортсменов совместно Всемирной федерацией таэквондо, Фондом продвижения таэквондо и спортивным комплексом Taekwondowon.

Учебно-тренировочные сборы продлятся до 7 июля.