Азербайджан завершил Евро по дзюдо с 10 медалями

Сборная Азербайджана завершила выступление в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров, который проходит в испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, завоевав 10 медалей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в заключительный соревновательный день Омар Ахундов (до 90 кг) дошел до финала и стал серебряным призером. Ягуб Мамедов и Айхан Гасанлы (оба - до 81 кг) выиграли бронзовые награды. Масума Мамедли (до 70 кг) и Земфира Алиева (свыше 70 кг) завершили борьбу после первых поединков.

Таким образом, в активе азербайджанской команды по итогам индивидуальной программы две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Чемпионами Европы стали Захра Гулиева (до 40 кг) и Нихад Агаев (до 50 кг). Серебряные награды завоевали Фарид Рзазаде (до 50 кг), Садиг Мамедов (до 73 кг) и Омар Ахундов (до 90 кг). Бронзовыми призерами стали Ибрагим Талыбов (до 55 кг), Кенуль Эйвазлы (до 48 кг), Илькин Гараев (до 66 кг), Ягуб Мамедов и Айхан Гасанлы (оба - до 81 кг).

Чемпионат Европы завершится 2 июля смешанным командным турниром.