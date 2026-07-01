ЕК инвестирует до 200 миллионов евро в проекты по всему Южному Кавказу

Европейская комиссия выделит до 200 миллионов евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

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