https://news.day.az/politics/1845386.html ЕК инвестирует до 200 миллионов евро в проекты по всему Южному Кавказу - президент Еврокомиссии Европейская комиссия выделит до 200 миллионов евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
ЕК инвестирует до 200 миллионов евро в проекты по всему Южному Кавказу - президент Еврокомиссии
Европейская комиссия выделит до 200 миллионов евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
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