Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и президента Еврокомиссии

Президент Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в ходе состоявшейся встречи провели искреннюю беседу.

Day.Az представляет кадры, запечатлевшие эти моменты: