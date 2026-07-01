https://news.day.az/officialchronicle/1845418.html Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и президента Еврокомиссии - ВИДЕО Президент Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в ходе состоявшейся встречи провели искреннюю беседу. Day.Az представляет кадры, запечатлевшие эти моменты:
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и президента Еврокомиссии - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в ходе состоявшейся встречи провели искреннюю беседу.
Day.Az представляет кадры, запечатлевшие эти моменты:
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