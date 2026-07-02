На непрямых переговорах США и Ирана достигнут прогресс
В ходе непрямых переговоров между США и Ираном при участии катарских и пакистанских посредников в Дохе в среду достигнут прогресс.
Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X.
"Сегодня в Дохе катарские и пакистанские посредники провели отдельные встречи с представителями США и Ирана, был достигнут позитивный прогресс по вопросам, относящимся к Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании", - написал он.
По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время.
"Следующая встреча будет назначена в кратчайшие сроки после завершения траурных мероприятий в связи с кончиной бывшего Верховного лидера Ирана", - написал он.
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