https://news.day.az/world/1845220.html Вот как выглядят облака Юпитера - ВИДЕО В сети показали, как выглядят облака Юпитера. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Вот как выглядят облака Юпитера - ВИДЕО
В сети показали, как выглядят облака Юпитера.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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