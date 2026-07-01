https://news.day.az/officialchronicle/1845422.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом Европейской комиссии - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Day.Az представляет публикацию:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом Европейской комиссии - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Day.Az представляет публикацию:
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