Расистский позор в Европарламенте: маски сорваны

Автор: Ибрагим Алиев

У Европарламента что ни день, так очередные грабли по морде. Скандал после голосования по законопроекту о депортации мигрантов стал еще одним грязным пятном на его репутации. В самом центре Европы, в институте, который годами поучает других демократии, правам человека и уважению к достоинству личности, прозвучали фразы, пахнущие откровенным расизмом.

Поводом стало голосование по новым правилам возвращения мигрантов, которым отказали в праве на пребывание в ЕС. Документ открывает путь к созданию центров возврата за пределами Евросоюза и вводит более жесткие меры против тех, кого власти считают угрозой безопасности. В зале сразу стало ясно, что миграционная тема превратилась в поле для грубой политической атаки. На фоне разговоров о депортациях и высылке людей за пределы ЕС часть правых депутатов перешла к лозунгам и выпадам, после которых спор о законе быстро перерос в скандал о расизме.

После голосования по новым правилам возвращения мигрантов атмосфера в зале резко накалилась. Правые депутаты скандировали "send them back" - "отправьте их обратно", их оппоненты отвечали "shame on you" - "позор вам". На этом фоне шведский депутат Абир ас-Сахлани, родившаяся в Ираке, заявила, что никогда не чувствовала себя такой небезопасной в Европарламенте.

И что вы думаете последовало после этого? Евродепутаты пришли в себя и извинились? Нет, не угадали. Последовало откровенное хамство. Практически никто не попытался остудить ситуацию. К примеру, финский депутат Себастиан Тюнккюнен опубликовал видео ее выступления с подписью "поплачь еще". Датский депутат Кристоффер Сторм написал, что ей следует "отправиться домой". Так в Европарламенте заговорил язык улицы, язык ксенофобской толпы, язык тех, кто за красивыми словами о законе прячет презрение к людям другого происхождения.

Несомненно, фраза "иди домой" в адрес депутата, родившейся за пределами Европы, является расистским выпадом и Европарламент до сих пор никак на это не отреагировал. Было лишь шаблонное заявление, мол "мы обеспокоены" и "жалоба будет рассмотрена". Конечно, будут пытаться "замять дело", но по факту это политический плевок. Фашистское поведение евродепутатов стало сигналом не только для ас-Сахлани. Его увидели все иностранцы, особенно выходцы из мусульманских стран. Понятно, что сколько бы они ни жили в Европе, сколько бы ни работали, сколько бы ни платили налоги и сколько бы ни доказывали свою лояльность, для таких политиков они все равно остаются людьми второго сорта. Их паспорт, мандат, должность и голос для них слабее происхождения. Пока они молчат, их терпят. Как только они начинают спорить, им сразу показывают на дверь.

Тут важно напомнить одну простую истину. Абир ас-Сахлани - избранный депутат Европарламента. Она находится там не по милости Сторма и Тюнккюнена. Ее туда привели избиратели. Поэтому попытка указать ей на "дом" является оскорблением не только в ее адрес. Это оскорбление людей, которые дали ей мандат. Перед нами удар по самой идее политического равенства, о которой Европарламент так любит тараторить.

Особенно отвратительно, что все это произошло на фоне голосования по миграционному законопроекту. Попытки оправдаться только усиливают мерзкий осадок. Кристоффер Сторм заявил, что имел в виду лишь предложение покинуть зал и успокоиться. Такое объяснение можно оставить для наивных. Политик, который не понимает смысла своих слов в таком контексте, либо опасно безответственен, либо считает окружающих глупцами. В обоих случаях ему нечего делать в парламенте, который претендует на роль морального ориентира.

Европарламент любит читать лекции другим странам. Любит говорить о ценностях. Любит раздавать оценки, кого считать демократичным, цивилизованным и достойным уважения. Но теперь в его собственных стенах наружу вылезла та самая грязная смесь расизма, ксенофобии и фашистского презрения к "чужим", которую обычно предпочитают замечать где угодно, кроме собственного политического зала.

ЕП и раньше давал поводы говорить о двойных стандартах, политической избирательности и моральном высокомерии. Но в этой истории он пробил еще одно дно. Если Европа проглотит этот эпизод, то будет дан зеленый свет дальнейшему расистскому хамству, ибо завтра такие же слова полетят в адрес любого политика, журналиста, активиста или гражданина, чье происхождение кому-то покажется "неправильным". Потом это станет нормой. Потом начнут объяснять, что такова "свобода слова". Так и начинается моральное разложение институтов.

Между тем глава Renew Europe Валери Айе потребовала дисциплинарных мер против обоих депутатов, но это минимальная реакция. Европарламент обязан не просто "разобраться". Он обязан наказать. Жестко, публично, без кулуарных компромиссов. Расизм в парламенте нельзя прикрывать процедурными фразами и разговорами о политических эмоциях. Тюнккюнен и Сторм должны ответить за свои слова. Они унизили не одного человека, а сам парламентский мандат. Они показали показали свою расистскую сущность и маски оказались сорваны.

Миграционная политика может быть строгой. Государства имеют право защищать границы, принимать законы и требовать соблюдения правил. К примеру, никто на данный не занимается нелегальными мигрантами строже, чем США. Там депортировали более 605 тысяч человек. Риторика администрации Трампа по этому поводу жесткая, ICE действует решительно и без компромиссов. При всем этом ни один политик не посмел позволить себе кого-то оскорбить.

Именно здесь Европарламент и провалился. Подобные дела требуют холодной головы, ответственности и понимания последствий каждого слова. Вместо этого в зале взяли верх эмоции, идеология и презрение. ЕП показал, что не умеет вести такие вопросы достойно и не чувствует границу, за которой жесткая миграционная политика превращается в травлю людей по происхождению.

Перед евродепутатами сейчас стоит простой и жесткий тест. Они должны показать, что жалоба не растворится в кабинетах и не закончится формальной отпиской. Сейчас нужны конкретные решения, после которых всем станет ясно, что придется отвечать за свои действия. Причем не только по этому вопросу, но и по другим тоже. Их пруд пруди и ЕП обязан поставить точку. Расистское хамство должно получить наказание. Депутаты, которые позволяют себе такие выпады, должны понять, что мандат не дает права унижать людей. Европа либо защищает свои ценности у себя дома, либо ее нравоучения больше ничего не стоят.