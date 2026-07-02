В рамках Недели Тюркского мира в Баку представлена экспозиция "Культурное наследие тюркского мира", посвящённая 100-летию I Тюркологического съезда, говорится в сообщении Азербайджанского национального музея искусств, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экспозиция в Центре Гейдара Алиева объединила произведения из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского национального музея ковра и Национальной библиотеки Азербайджана имени М.Ф. Ахундова, а также художественные работы, представленные Olgunlaşma İnstitutları Турции.

Выставка раскрывает общую историческую память тюркских народов, их духовные ценности, а также идеи языкового и культурного единства через различные виды искусства.

Особое место в экспозиции занимает раздел, посвящённый ковровому искусству, среди которых точная копия древнейшего в мире ворсового ковра, найденного в Пазырыкском кургане, а также современные авторские работы. Орнаменты, древние символы и отсылки к орхоно-енисейской письменной традиции подчёркивают глубокие исторические связи тюркских народов и перекликаются с идеями I Тюркологического съезда о языковом единстве и общем алфавите.

Отдельный раздел посвящён эпосам "Деде Горгуд" и "Кёроглу". Здесь представлены монументальный триптих "Кёроглу" Тагы Тагиева, иллюстрации к эпосу "Китаби-Деде Горгуд" Микаила Абдуллаева и Эльчина Мамедова, образ "Деде Горгуда" Алтая Гаджиева, а также произведения Фуада Абдурахманова на тему героизма.

Экспозиция также знакомит посетителей с образами выдающихся представителей тюркской общественной и культурной мысли. Среди представленных работ - портреты Мухаммеда Физули, Мирзы Фатали Ахундова, Мирзы Алекпера Сабира, Джалила Мамедгулизаде, Гусейна Джавида и Узеира Гаджибейли из коллекции Национального музея искусств Азербайджана.

Отмечается, что участие Джалила Мамедкулизаде и Гусейна Джавида в I Тюркологическом съезде подчёркивает созвучие их идей о родном языке, национальном самосознании и культурном единстве с ключевыми принципами форума.

На выставке также представлены рукописи XVI века великого поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, а также материалы, связанные с I Тюркологическим съездом.

Особую часть экспозиции составили работы Olgunlaşma İnstitutları Турции. Через декоративно-прикладное искусство здесь переосмыслены слова и понятия из труда Махмуда Кашгари " Divani lüğat-it-türk", что символизирует сохранение тюркского языка, традиций и общей культурной памяти на протяжении веков.

Главная цель выставки - показать общность языка, исторической памяти, духовных ценностей и культурной солидарности тюркских народов, а также подчеркнуть актуальность идей единства и общего наследия, выдвинутых I Тюркологическим съездом сто лет назад.