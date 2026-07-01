ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго

Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, одержав волевую победу над ДР Конго.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, матч 1/16 финала прошел на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США) и завершился со счетом 2:1 в пользу англичан.

ДР Конго вышла вперед уже на 7-й минуте - Брайан Сипенга поразил ближний угол ворот. На 75-й минуте Гарри Кейн ударом головой восстановил равенство, а на 86-й минуте оформил дубль и принес сборной Англии победу.

Таким образом, команда Томаса Тухеля продолжит борьбу на турнире. В 1/8 финала Англия сыграет со сборной Мексики, а ДР Конго завершила выступление на чемпионате мира.