Новые правила въезда в ЕС привели к сбоям в работе аэропортов

Введенная Евросоюзом цифровая система пограничного контроля Entry Exit System, призванная повысить безопасность и заменить штампы в паспортах биометрической регистрацией, вызвала серьезные сбои в работе аэропортов по всей Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно новым правилам, граждане стран, не входящих в Европейский Союз, при въезде в Шенгенскую зону должны предъявить паспорт, сдать отпечатки пальцев и пройти фотографирование. Однако вместо ускорения пограничного контроля новая система привела к многочасовым очередям.

Отраслевая организация Airports Council International (ACI) предупредила в открытом письме главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что из-за задержек пассажиры часами ожидают прохождения контроля, а авиакомпании вынуждены отправлять самолеты с полупустыми салонами, поскольку многие путешественники не успевают к выходу на посадку.

По данным ACI, проблемы связаны с техническими сбоями, нехваткой персонала и отсутствием необходимого оборудования в ряде аэропортов. Сложности затронули не только крупнейшие авиаузлы, но и небольшие аэропорты популярных туристических направлений.

Несмотря на критику, в Еврокомиссии заявляют, что система работает в штатном режиме и допускает определенную гибкость при проведении проверок. В то же время, представители авиационной отрасли предупреждают, что без изменений в работе системы европейские аэропорты могут столкнуться с еще более серьезными проблемами в разгар летнего туристического сезона.