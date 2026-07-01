Азербайджан рассчитывает на новый этап сотрудничества с США

Азербайджан придает большое значение развитию отношений с США и считает, что двустороннее сотрудничество выходит на новый этап.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященной Дню независимости США в Баку.

Он поздравил американский народ, сотрудников посольства США в Азербайджане и проживающих в стране граждан США с 250-летием независимости Соединенных Штатов.

"Американцы могут по праву гордиться двумя с половиной веками истории, прошедшими со дня принятия Декларации независимости. Несмотря на тяжелые испытания и сложные периоды, им удалось создать мощное, богатое и процветающее государство, обеспечивающее равные права каждому гражданину независимо от религии, расы и пола, поддерживающее свободное предпринимательство и рыночную экономику, а также стать мировым лидером научно-технологического прогресса", - сказал C.Шарифов.

Он сказал, что Азербайджан, установивший дипломатические отношения с США 34 года назад, всегда был заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Самир Шарифов отметил, что примером такого сотрудничества являются участие Азербайджана в созданной США глобальной коалиции по борьбе с международным терроризмом, а также совместный вклад двух стран в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

"Сегодня азербайджано-американские отношения развиваются с высокой динамикой", - заявил он.

По его словам, инициативы Азербайджана и США, основанные на общем стратегическом видении и направленные на обеспечение мира и долгосрочного благополучия в регионе, создали надежную основу для взаимовыгодного и долгосрочного партнерства.

В завершение он отметил, что для него является честью вместе с участниками мероприятия отмечать 250-летие независимости США, которые, по его словам, за два с половиной века государственности сыграли исключительную роль в формировании и развитии мировой политики, экономики и системы международных отношений.

"Еще раз поздравляю с этим большим праздником и желаю дружественному американскому народуу дальнейшего прогресса, благополучия и процветания. С 250-летием Дня независимости!" - сказал С.Шарифов.