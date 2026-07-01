Архитектор, изменивший эпоху - в Азербайджане снимают кино об Аджеми Нахчывани

Начались съёмки очередного фильма в рамках масштабной просветительской инициативы - проекта "Путешествие по культурному наследию Азербайджана", реализуемого Агентством кино Азербайджана (ARKA) при министерстве культуры. Проект направлен на сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям богатого исторического и духовного наследия страны. Очередная лента цикла призвана глубже познакомить зрителей с яркими страницами азербайджанской истории и культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении ARKA.

Художественно-документальная лента "Судьба, высеченная в камне: Аджеми Нахчывани" создается киностудией "Шахдаг Фильм" по государственному заказу и в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики о праздновании 900-летнего юбилея великого зодчего.

Съёмки фильма проходят при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина расскажет об Аджеми - основателе нахчыванской архитектурной школы, зодчем, который кардинально изменил монументальный стиль эпохи Сельджукидов, оставив потомкам как символ лёгкости и изящества свой архитектурный шедевр - мавзолей Момине-хатун. Съёмочный процесс охватит исторические центры Азербайджана - культурную столицу Шушу, древнюю Гянджу с её богатейшим наследием, а также Гарадагский район. Особое место в повествовании займут кадры, снятые на колоритных улицах Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Фильм планируется завершить к октябрю текущего года.