Фанат GTA VI подписал с женой необычный договор перед релизом игры

В преддверии выхода Grand Theft Auto VI один из поклонников игры подписал с супругой необычное соглашение. Согласно договору, в течение десяти дней после релиза он сможет играть столько, сколько захочет.

Как передает Day.Az со ссылкой на India Times, документ будет действовать с 19 по 29 ноября. В этот период жена обязуется не отвлекать мужа во время прохождения сюжетных миссий, кат-сцен и автомобильных погонь, а также не закрывать собой экран телевизора. За нарушение этих пунктов предусмотрены символические штрафы.

Соглашение также запрещает произносить фразы вроде: "Это всего лишь игра", "Сделаешь потом" или "Ты еще не наигрался?". Объятия, поцелуи и просьбы о помощи предлагается перенести на время, свободное от игрового процесса.

При этом договор предусматривает исключение: если супруга приобретет Grand Theft Auto VI самостоятельно или оплатит не менее 40 фунтов стерлингов стоимости игры, она получит право один раз не соблюдать любое из условий соглашения.

Релиз Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября. Версия для ПК пока не анонсирована.