В Баку прошло мероприятие, посвященное 250-летию независимости США

В Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное 250-летию независимости Соединенных Штатов Америки, в котором приняли участие представители правительства Азербайджана, дипломатического корпуса, деловых кругов и общественности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, среди почетных гостей мероприятия были заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Выступая на мероприятии, Самир Шарифов поздравил американский народ с 250-летием независимости США, отметив значительную роль страны в мировой политике, экономике и научно-технологическом развитии.

Он подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с США и заинтересован в дальнейшем укреплении стратегического партнерства. По его словам, за 34 года дипломатических отношений между странами сформировалось прочное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Шарифов отметил, что примером успешного взаимодействия являются совместные усилия Азербайджана и США по обеспечению глобальной энергетической безопасности, а также участие Азербайджана в международной коалиции по борьбе с терроризмом. Он добавил, что инициативы двух стран, основанные на общем стратегическом видении, создают прочную основу для долгосрочного взаимовыгодного партнерства.

В свою очередь временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон заявила, что американо-азербайджанское сотрудничество выходит за рамки традиционного энергетического партнерства и сегодня охватывает новые направления, включая искусственный интеллект, облачные технологии, современные материалы и центры обработки данных.

По ее словам, США и американские компании на протяжении многих лет поддерживали развитие энергетического сектора Азербайджана - от "Контракта века" до Южного газового коридора, а сегодня реализуют совместные проекты уже в высокотехнологичных сферах.

Карлон сообщила, что в прошлом месяце в рамках Бакинской энергетической недели и Экономического диалога США - Азербайджан американские компании подписали с азербайджанскими партнерами соглашения на сумму свыше 8 миллиардов долларов. Документы охватывают проекты в области передовых материалов, искусственного интеллекта, облачных вычислений и других технологий нового поколения.

Она также отметила, что тысячи граждан Азербайджана стали участниками американских образовательных и обменных программ, что способствует укреплению гуманитарных связей между двумя странами.

Завершая выступление, Эми Карлон напомнила, что Соединенные Штаты были в числе первых государств, признавших независимость Азербайджана, и подчеркнула, что Вашингтон намерен и дальше развивать сотрудничество с Баку в интересах мира, стабильности и общего процветания.