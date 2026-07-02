Азербайджанские легкоатлеты завоевали еще две медали в Казахстане

Азербайджанские легкоатлеты успешно выступили на XXXV Мемориале Косанова, который завершился в казахстанском Шымкенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во второй соревновательный день турнира бронзового уровня Континентального тура World Athletics на пьедестал поднялись Екатерина Сариева и Рустам Мамедов.

Оба спортсмена отличились в соревнованиях по тройному прыжку. Сариева с результатом 13,47 метра завоевала серебряную медаль, а Мамедов, прыгнув на 15,85 метра, стал бронзовым призером.

Напомним, в первый день соревнований Илаха Гулиева выиграла серебро в беге на 400 метров, а Джабир Алиев стал бронзовым призером в прыжках в длину. Таким образом, азербайджанская команда завершила турнир с четырьмя медалями.