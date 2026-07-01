Европейский Союз уже является крупнейшим торговым партнером и крупнейшим инвестором Азербайджана. Теперь мы хотим развивать эти отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"Возобновление переговоров о новом всеобъемлющем соглашении является важным шагом. Это может открыть возможности для активизации торговли между Азербайджаном и Европейским Союзом", - сказала она.