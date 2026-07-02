Гороскоп на 2 июля

Сегодня по гороскопу не самый удачный день для ведения переговоров и любой ответственной деятельности, требующей взвешенности и осторожности. Зато звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества. Вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Даже если вы не творческий человек, сегодня сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Овна его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Овну много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Телец

Сегодня в голову Тельца придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, сегодня Тельцу очень не помешает держать нос по ветру - может запахнуть деньгами!

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить Близнецам возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Близнецов обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию - она сегодня будет у вас на высоте!

Рак

Сегодня главной силой Рака станут его слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Рак будет буквально терроризировать окружающих. А его умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самому же Раку при этом будет казаться, что ничего необычного в его поведении нет, а играть на чувствах окружающих - дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Лев

Сегодня в течение дня настроение Льва будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Льва в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на сегодня, Льву тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Дева

Сегодня у Девы может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у нее раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато сегодня у Девы чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Весы

Сегодня Весы может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Весы сегодня будут реагировать вдвойне остро.

Скорпион

Сегодня Скорпион постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов сегодняшний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Скорпион рискует зациклиться на них на несколько дней.

Стрелец

Сегодня день у Стрельца будет буквально переполнен общением, а также всякого рода недоразумениями. Ну а причиной этих недоразумений станет непоследовательность самого Стрельца. В этот день ему не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто его то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Стрелец не обратил бы внимания, сегодня может неожиданно увлечь его, тем самым нарушив все его планы на день.

Козерог

Сегодня у Козерога проснется особое чутье на все прекрасное - прежде всего, на деньги. Вероятность найти сегодня если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Козерога приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате - он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Козерогу надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар. И осторожнее с тратами! Сегодня на радостях вы рискуете потратить гораздо больше, чем найдете!

Водолей

Сегодня граница между "надо" и "хочу" станет для Водолея совсем уж зыбкой. Ему захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Водолею не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий - у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в его пользу.

Рыбы

Сегодня с самого утра Рыбы будут находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для них покажется непротивление обстоятельствам. При этом Рыбы будут необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне могли бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то им не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, сегодня будет мирно уживаться в Рыбах с полным нежеланием действовать.