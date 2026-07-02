Перечислены скрытые способы ускорения интернета

Журналисты издания How-To Geek назвали скрытые причины, из-за которых беспроводной интернет дома может замедлиться. Материал опубликован на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала посоветовали не ругать интернет-провайдера за плохое соединение, а сперва проверить несколько неочевидных способов его ускорения. В первую очередь журналисты отметили, что скорость интернета может быть низкой из-за того, что определенные приложения постоянно расходуют трафик. Они рекомендовали на компьютерах с Windows открыть "Центра обновления Windows", зайти в раздел "Дополнительные параметры" и раскрыть список таких приложений в подразделе "Оптимизация доставки".

В той же Windows можно попробовать также открыть раздел "Сеть и интернет" и включить функцию "Лимитированное соединение". При ее активации операционная система будет ограничивать фоновый трафик. В числе прочих скрытых способов перечислили совет по отключения облачных сервисов - они могут делиться данными с серверами и влиять на интернет-соединение.

Также журналисты How-To Geek посоветовали обновить сетевые драйверы и программное обеспечение (ПО) роутера, очистить DNS-кэш и настроить подключение Wi-Fi по альтернативной частоте 5 гигагерц, если это возможно.