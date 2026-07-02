Белый дом доверил расследование НЛО самому известному «охотнику за инопланетянами»

Белый дом назначил бывшего профессора Гарвардского университета Ави Лоэб руководителем независимой научной группы, которая займется изучением НЛО и их возможной угрозы нацбезопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, решение принято в рамках инициативы администрации Трампа по расширению прозрачности в вопросах, связанных с НЛО.

Лоэб известен своими спорными теориями о возможном внеземном происхождении некоторых космических объектов, включая межзвездный объект "Оумуамуа". Именно эти гипотезы сделали его одной из самых обсуждаемых фигур в научном сообществе.

В состав новой группы вошли ученые, бывшие военные и эксперты по безопасности. Уже после первого заседания они запросили у Пентагона более 50 видеозаписей и документов, связанных с наблюдениями НЛО, для последующего анализа.

Несмотря на растущий интерес к теме и призывы рассекретить дополнительные материалы, Пентагон по-прежнему заявляет, что не располагает доказательствами существования внеземной жизни.