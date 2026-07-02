Бельгия прошла Сенегал после невероятной развязки в дополнительное время

Сборная Бельгии драматично вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, одержав волевую победу над Сенегалом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, матч 1/16 финала на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле завершился победой бельгийцев со счетом 3:2 после дополнительного времени.

По ходу встречи Сенегал вел со счетом 2:0 благодаря голам Хабиба Диарры и Исмаилы Сарра. Однако в концовке основного времени бельгийцы сумели совершить камбэк: на 86-й минуте отличился Ромелу Лукаку, а уже на 89-й Юри Тилеманс восстановил равновесие.

Когда матч уже приближался к серии пенальти, Бельгия получила право на одиннадцатиметровый удар. На 120+5-й минуте Тилеманс уверенно реализовал пенальти, оформив дубль и принеся своей команде победу.

Таким образом, сборная Бельгии продолжит борьбу за титул чемпиона мира, а Сенегал завершил выступление на турнире, упустив преимущество в два мяча.