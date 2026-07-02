В Баку вырос спрос на импортное замороженное куриное мясо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, предприниматели, занимающиеся продажей этой продукции, отмечают, что интерес покупателей обусловлен более низкой ценой по сравнению с курятиной местного производства.

По их словам, разница в стоимости импортной замороженной и местной курицы достаточно существенная. Именно поэтому основными покупателями такой продукции являются рестораны и другие предприятия общественного питания.

Отмечается, что замороженная курятина в основном импортируется из Украины и Беларуси. Стоимость такой продукции на рынке составляет от 4 до 5 манатов. Также подчеркивается, что она имеет сертификат "халяль".

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