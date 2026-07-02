США нарастили инвестиции в экономику Азербайджана

В первом квартале текущего года объем прямых инвестиций США в экономику Азербайджана составил 59,120 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете "Прямые иностранные инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана и направленные в зарубежную экономику в первом квартале 2026 года", опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 16,852 миллиона долларов США, или 39,9% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, данные показывают, что за отчетный период доля США в общем объеме прямых иностранных инвестиций, направленных в Азербайджан, составила 3,4%.

Отметим, что в первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана достиг 1,720 миллиарда долларов США. Это на 201,2 миллиона долларов, или 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время объем прямых инвестиций, направленных из Азербайджана в экономики зарубежных стран, составил 1,110 миллиарда долларов США, что на 794,7 миллиона долларов, или в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend менеджер Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по странам Европы и Евразии Сара Леминг сообщила, что агентство изучает возможности сотрудничества с Азербайджаном в области ядерной энергетики, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и других сфер.

"Мы видим реальные возможности в Азербайджане, именно поэтому мы находимся в Баку. В рамках этой технической миссии USTDA сосредоточено на возможностях в энергетике и цифровой инфраструктуре. В частности, делегация взаимодействует с азербайджанскими партнёрами для изучения проектов в приоритетных секторах, включая сжиженный природный газ, гражданскую ядерную энергетику, передачу электроэнергии, инфраструктуру ИИ, кибербезопасность и цифровую связность", - сказала она.

Леминг отметила, что эти сектора способствуют долгосрочному цифровому развитию Азербайджана и укреплению энергетической безопасности, одновременно продвигая экономические и стратегические интересы США.

"USTDA также уделяет приоритетное внимание партнёрствам с государственным и частным секторами в сфере транспорта и критически важных минералов, где это применимо. Мы являемся основным инструментом правительства США по развитию инфраструктуры за рубежом, и наша роль заключается в том, чтобы помогать партнёрам превращать надёжные идеи в проекты, которые действительно могут быть реализованы.

USTDA поддерживает подготовку крупномасштабных инфраструктурных проектов, финансируя пилотные инициативы и технико-экономические обоснования. Это ключевые инструменты планирования, которые помогают определить технические требования проекта и пути привлечения финансирования. Наибольшую вероятность получить нашу поддержку имеют проекты в сферах взаимного приоритета, включая энергетику и цифровую инфраструктуру. Мы рассматриваем проекты, у которых есть высокая вероятность привлечения финансирования и где наши партнёры заинтересованы в высококачественных, инновационных технологиях, которые предлагает США", - пояснила она.