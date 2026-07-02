Прояснение судьбы пропавших без вести – дело чести для Азербайджана

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, член Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших

Проблема пропавших без вести - очень сложная и очень болезненная. Но прояснение судьбы пропавших граждан - это дело чести и вопрос достоинства для каждого государства. Азербайджанское государство, лично Президент Ильхам Алиев постоянно держат этот вопрос на повестке как один из важнейших. И на сегодня уже можно говорить о серьезных подвижках в решении проблемы.

Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана была создана во время Первой карабахской войны и работает на постоянной основе уже 33 года. Особо хотел бы отметить усилия председателя Госкомиссии, начальника Службы государственной безопасности Али Нагиева.

Прошедшая 30 июня в Баку международная конференция "Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении вопроса пропавших без вести лиц" является частью работы, осуществляемой Госкомиссией Азербайджана в сотрудничестве с Международной комиссией по пропавшим без вести (ICMP).

Хочу напомнить, что в 2014 году в рамках программы Ante Mortem, подписанной между представительством Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Баку и нашей Госкомиссией, начался сбор биологических образцов у близких родственников пропавших граждан. С 2023 года эту работу проводит Центр генетических исследований при Главном военно-медицинском управлении Службы государственной безопасности (СГБ). Благодаря этим мерам, на сегодняшний день удалось идентифицировать останки 327 лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, обнаруженные после 2020 года. Насколько мне известно, останки 226 граждан уже переданы родным и близким и захоронены. Мне, как депутату от Исмаиллинского района, приходилось принимать участие в захоронении жертв Первой карабахской войны в Исмаиллы. Должен сказать, что наряду с горем на лицах людей можно было видеть и облегчение. Это только кажется, что неопределенность дает надежду. На самом деле с годами она превращается в постоянную боль.

В рамках Ante Mortem Азербайджанское Общество Красного Полумесяца провело ранее огромную и кропотливую работу. Наши волонтеры ездили по стране и собирали данные о пропавших без вести, опрашивая их родных и близких.

Судьба каждого человека - это не только его судьба, но и судьба его семьи. Тысячи людей сегодня остаются в состоянии ожидания. Конечно, по прошествии стольких лет мало кто ожидает найти своих пропавших живыми. Люди надеются получить хотя бы возможность захоронить их как полагается, посещать могилу и чтить память. Это имеет очень большое моральное значение.

Азербайджанское государство и общество продолжают делать все возможное для установления судьбы тысяч пропавших без вести наших граждан. Это очень чувствительный вопрос и требует он такого же чувствительного подхода. Во время сбора данных волонтеры Красного Полумесяца сталкивались с тем, что многие семьи отказывались говорить о своих пропавших родных, потому что не верили, что какие-то индивидуальные признаки помогут кого-то найти. Людям было больно вспоминать о своих потерях, они уже ни на что не надеялись. Но время показало, что все собранные тогда данные оказались очень важны. Они помогли и в формировании списка без вести пропавших, и в идентификации останков, обнаруживаемых на освобожденных территориях. После войны было обнаружено более 30 массовых захоронений. И нет сомнений, что такие страшные находки еще будут.

До Второй карабахской войны ситуация не позволяла Азербайджану и Армении контактировать по вопросам без вести пропавших напрямую. Посредническую функцию тогда взял на себя МККК. Сейчас, по мере развития мирной повестки взаимоотношения Баку и Еревана переходят на качественно новый уровень. Появилась возможность, наконец, более активно и продуктивно работать в этом направлении. А цифровизация процесса, с которой помогает Международная комиссия по пропавшим без вести, обеспечивает доступ ко всей информации.

Азербайджан будет использовать опыт бывшей Югославии. Наверняка, есть немало людей в той же Армении, кто имеет информацию о массовых захоронениях или судьбе отдельно взятых граждан Азербайджана, попавших в плен или заложники. Но они не могут подать голоса, опасаясь, что будут обвинены в предательстве, в причастности к преступлениям, в сокрытии фактов и так далее. Поэтому применение системы анонимного оповещения, которая была введена после балканской войны, позволит обеспечить информаторам безопасность и избавит их от какой бы то ни было ответственности. Думаю, теперь работа пойдет быстрее. К нашим услугам современные технологии, проверенные на практике международные методики.

Статья IX Мирного договора, текст которого был парафирован МИДами двух стран в Вашингтоне 8 августа 2025 года, гласит, что стороны обязуются решать вопросы лиц, пропавших без вести и подвергшихся насильственным исчезновениям в ходе вооруженного конфликта, включая обмен всей имеющейся информацией о таких лицах - напрямую или в сотрудничестве с соответствующими международными организациями.

Думаю, в посредничестве международных организаций наши страны уже не нуждаются. С вводом новой системы оповещения необходимость в этом отпала окончательно. Надо сказать, что без посредников Азербайджан и Армения работают продуктивнее. Это уже неоднократно доказано.