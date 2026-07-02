https://news.day.az/world/1845543.html ДТП в Таиланде: восемь погибших, 18 пострадавших В Таиланде 11-летний мальчик, севший за руль автомобиля своего отца без разрешения, стал виновником смертельного ДТП, в результате которого погибли буддийские монахи. Как передает Day.Az со ссылкой на Bangkok Post, трагедия произошла на северо-востоке страны.
ДТП в Таиланде: восемь погибших, 18 пострадавших
В Таиланде 11-летний мальчик, севший за руль автомобиля своего отца без разрешения, стал виновником смертельного ДТП, в результате которого погибли буддийские монахи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bangkok Post, трагедия произошла на северо-востоке страны.
По предварительным данным, ребенок не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в группу буддийских монахов, двигавшихся по дороге.
В результате аварии погибли восемь человек, еще 18 получили ранения. Состояние 13 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
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