Спрос на iPhone упал

Корпорация Apple сократила выпуск смартфонов линейки iPhone 17. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты профильного медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Fixed Focus Digital. Он, в свою очередь, упомянул собственные источники в цепочке поставок Apple, которые рассказали, что выпуск смартфонов актуальной серии снизился. Объемы производства сократили примерно на 15 процентов.

По словам специалистов MacRumors, в сообщении из Китая нет ничего удивительного: спрос на iPhone снижается каждый раз в середине лета, так как скоро Apple должна представить новую линейку устройств. Также темпы производства снизили конкуренты американского IT-гиганта: Xiaomi - на 20-30 процентов, Oppo, Vivo и Honor - 15-30 процентов.

В материале говорится, что пик спроса на новые смартфоны Apple пришелся на сентябрь 2025 года, когда компания только выпустила девайсы на рынок. По их словам, сейчас потребители ждут, что покажет Apple в начале осени.