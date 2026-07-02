Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции

2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра юстиции Турецкой Республики Акына Гюрлека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поблагодарив за прием и оказанное гостеприимство, Акын Гюрлек передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

Гость подчеркнул, что наши отношения, основанные на общей истории, культуре и братстве, получили еще большее развитие благодаря искренним отношениям между президентами Азербайджана и Турции.

Отметив, что страна развивается под сильным руководством главы нашего государства, турецкий министр юстиции в этом контексте коснулся экономического прогресса Азербайджана, повышения его международного авторитета и исторической Победы в Карабахе.

Акын Гюрлек также подчеркнул важную роль Азербайджана в реализации в регионе стратегических проектов в области энергетики, связности, в том числе проекта Зангезурского коридора. Он сказал, что Турция и впредь будет рядом с нашей страной.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-турецких братских и союзнических отношений во всех сферах. Было отмечено, что между министерствами юстиции двух стран налажено эффективное партнерство, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества.