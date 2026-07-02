ЕС направит в Армению группу экспертов по энергетике

ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта и обещает 80% беспошлинной торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По ее словам, группа прибудет на следующей неделе.

"У ЕС в этой сфере "большой опыт на примерах Украины и Молдавии", - сказала фон дер Ляйен на брифинге.

Как отмечают местные издания, насчет пакета помощи вследствие ограничений экспорта в Россию, ЕК вскоре даст последний транш в $18 млн евро от общих $52 млн для укрепления и расширения торговли. На эти средства будет создано Агентство по стимулированию экспорта. Кроме того, ЕК обещает задействовать в отношении Армении автономные торговые меры (Autonomous Trade Measures), чтобы затем либерализовать примерно 80% экспорта в ЕС.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла сегодня в Армению. 1 июля состоялся ее визит в Азербайджан.